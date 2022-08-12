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Reuters: военные учения Китая вокруг Тайваня помогут разведке США

Силовые структуры

Журналисты предупредили, что военные учения Народно-освободительной армии КНР после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй позволят американским властям и их партнёрам получить важные данные о вооружении Пекина.

Reuters: военные учения Китая вокруг Тайваня помогут разведке США

Как отметили в СМИ, благодаря демонстрации военной мощи со стороны Китая разведка проанализирует баллистические ракеты, которые он может применить для борьбы с иностранными солдатами. Также в издании подчеркнули, что Вашингтон способен подробно исследовать систему руководства армии республики.

"Учения дали ключ к пониманию способности Китая блокировать Тайвань в качестве прелюдии или альтернативы любому вторжению", — заявили журналисты Reuters.

Ранее тайваньский политик Джоанна Лэй назвала визит американской чиновницы на остров первым актом военного сценария США.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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