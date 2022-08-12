Журналисты предупредили, что военные учения Народно-освободительной армии КНР после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй позволят американским властям и их партнёрам получить важные данные о вооружении Пекина.
Как отметили в СМИ, благодаря демонстрации военной мощи со стороны Китая разведка проанализирует баллистические ракеты, которые он может применить для борьбы с иностранными солдатами. Также в издании подчеркнули, что Вашингтон способен подробно исследовать систему руководства армии республики.
"Учения дали ключ к пониманию способности Китая блокировать Тайвань в качестве прелюдии или альтернативы любому вторжению", — заявили журналисты Reuters.
Ранее тайваньский политик Джоанна Лэй назвала визит американской чиновницы на остров первым актом военного сценария США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.