Две роты из состава 56-ой бригады украинской армии приняли решение самовольно оставить боевые позиции.
Отмечается, что на принятие подобного решения украинских военных повлияли активные действия российской армии под Донецком.
Также сообщается, что у боевиков наблюдается резкое падение морально-психологического состояния.
Ранее украинские медработники на передовой сообщили, что ВСУ продолжают нести крупные потери в Донбассе. По словам начальника медслужбы 56-ой бригады Анны Корницкой, украинские солдаты зачастую обстреливает свои же подразделения. В некоторых подразделениях потери личного состава ВСУ составляют свыше 70 процентов.
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