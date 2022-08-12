Обстановка на Донбасском направлении: две роты ВСУ дезертировали из-под Песок

Две роты из состава 56-ой бригады украинской армии приняли решение самовольно оставить боевые позиции.

Отмечается, что на принятие подобного решения украинских военных повлияли активные действия российской армии под Донецком.

Также сообщается, что у боевиков наблюдается резкое падение морально-психологического состояния.

Ранее украинские медработники на передовой сообщили, что ВСУ продолжают нести крупные потери в Донбассе. По словам начальника медслужбы 56-ой бригады Анны Корницкой, украинские солдаты зачастую обстреливает свои же подразделения. В некоторых подразделениях потери личного состава ВСУ составляют свыше 70 процентов.