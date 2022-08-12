Комбат "Пятнашки" Авидзба рассказал о необычной тактике против боевиков ВСУ

В легендарном батальоне "Пятнашка" поощряется применение бойцами собственных наработок и хитростей. Даже миномёт используют в качестве пушки, рассказал комбат.

Союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР успешно теснят украинских националистов. Главной надеждой киевского режима в Донбассе являлся авдеевский укрепрайон, но и его оборона уже трещит по швам.

По словам командира добровольческого батальона "Пятнашка" Ахры Авидзба с позывным "Абхаз", дело не только наличии хорошего вооружения, помогают нестандартные способы его применения.

Если восемь лет назад подразделение было небольшим пехотным отрядом, сейчас это полноценная бригада, со своей артиллерией и танками. Причём новобранцы являются не только бывшими военными, но и совершенно гражданскими людьми, у которых свой подход к технике.

"Мы минометами умудряемся стрелять, как пушкой, потому что есть свои хитрости, наработки. Дилетанты и экспериментаторы намного интересней действуют в бою и у них лучше получается воевать", — передаёт слова комбата издание URA. RU.