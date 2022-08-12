Кнутов: возьмём Авдеевку в котел, оставив "бутылочное горлышко" для выхода ВСУ

Основная задача ВС РФ сейчас — это обход города Авдеевки, поскольку это даст возможность взять его в котёл, но позволит оставить бутылочное горлышко для выхода ВСУ, если они успеют убежать.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он надеется, что когда армия РФ прорвёт линию обороны националистов, у них не хватит времени на "латание дыр".

"Сейчас переброска серьёзных резервов ВСУ призвана попытаться остановить продвижение наших войск. Поэтому сейчас наша главная задача — обход. Это позволит взять Авдеевку в котёл, оставив бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они вдруг решат, что им надо жить, а не быть уничтоженными”, — в интервью изданию "Украина.ру” рассказал Кнутов.

По его словам, российская армия всё же перемалывает бандеровцев за счет артиллерии и постепенно продвигается через линии обороны ВСУ.