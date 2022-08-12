Военкор Котенок: украинские боевики используют методы "Белых касок"

Украинские боевики для того, чтобы удержать территории, используют грязные технологии, которые добровольческая организация "Белые каски" применяли против России в Сирии.

Подобную тактику применяет и Киев, его главная задача при обстреле опасных объектов — обвинить Москву во всех смертных грехах.

"Украины тоже активно использует технологии "Белых касок". Пример — Буча, где устраивали шоу, раскладывая трупы под видом убитых", — сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам военкора, киевский режим имеет опыт применения данной тактики, поэтому число провокаций уменьшатся не будет.

"Это боевые действия, и другого поведения от противника — циничного, коварного, который не придерживается никаких правил — ожидать нельзя. Мы должны быть готовы к этому", — отметил он.

Котенок считает, что для того, чтобы избежать подобных провокаций, необходимо наступать на противника, отбрасывая его, как минимум, до Днепра. Украинские боевики должны лишиться возможности наносить удары по освобождённым территориям и приграничным районам РФ.

"В противном случае придется постоянно наступать на одни и те же грабли и взывать к международному сообществу, которое спокойно из-за бугра смотрит, как на пространстве исторической России чудовищный преступный киевский режим открыто геноцидит славянское население", — заключил он.

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