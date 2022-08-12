Строитель АЭС: уничтожение 156 цистерн с ОЯТ на ЗАЭС устроит миру "тройной чернобыль"

Киев своими обстрелами крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в который раз доказал свою полную недоговороспособность и отсутствие вменяемости. Проигрывая войну, киевский режим хладнокровно по указанию США и Великобритании убивает людей и угрожает континенту радиационной катастрофой.

Впрочем, как уже писала Pravda.Ru, в случае атомной катастрофы Россия будет вправе даже нанести по этим странам ядерный удар.

Выходит, что, не получив упомянутого Владимиром Зеленским ядерного оружия (и упомянутой украинским политикумом "грязной бомбы"), Незалежная нашла последнюю альтернативу: обстреливать реакторные блоки ЗАЭС и пытаться попасть по переполненным (американскими же стержнями) хранилищам радиоактивных отходов.

Напомним, первый удар по атомной станции был нанесён 7 августа, и бункер с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) не пострадал только чудом.

В соцсетях уже обсуждается уничтожение Украины как террористического государства, провоцирующего ядерный теракт обстрелами АЭС. Понятно, что и США, и Европе, и России известны фамилии отдавших приказ и осуществляющих применение РСЗО и ракет по атомной станции.

Хотя так же понятно, что у "бригады с Банковой" всё давно решено и приготовлены "запасные аэродромы” за океаном — подальше от "Чернобыля-2".

Чем грозят атаки ВСУ на ЗАЭС и обстрелы станции?

"Купола реакторных залов могут выдержать не только обстрел, но и падение самолёта Ил-96 или Boeing-747 с высоты десяти километров, они специально строились с подобным запасом прочности и в расчёте на подобную атаку. Хотя, конечно, всерьёз об их постоянных обстрелах украинскими ракетами во времена СССР не думали", — поделился с Pravda.Ru атомщик, участник строительства советских АЭС Алексей Волков.

Специалист сообщил, что, "если говорить простым языком, у любой станции есть уязвимые места вне реакторных залов". Их поражение вызовет дестабилизацию работы АЭС.

Есть они и у ЗАЭС — это:

водопроводы вне контура реактора,

техническое оборудование навроде электроподстанции,

ЛЭП,

но главное — это хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ).

"Проще говоря, отработанное ядерное топливо, очень высокорадиоактивное, собрано в бункеры — цилиндры из специального бетона. Их 156, они стоят на специальной площадке недалеко от станции. Вот они не защищены от попадания ракет и в случае поражения будут разрушены, выпустив в атмосферу и воду тройной чернобыль. А то и побольше заражение может быть", — рассказал эксперт.

"Как их защитить? Я не военный. Средствами ПВО, возможно, вывезти их (но это процесс на годы и десятилетия)... Самый лучший вариант — не стрелять по ним, ничем, никак и никогда. Вы же не начнёте курить, стоя у края моря бензина?" — сказал Алексей Волков.

"Что делать со станцией? Слышал советы "законсервировать". Реакторы остановить — дело минут, однако в них останется топливо, его выгрузка — небыстрый процесс. Также никуда не денутся бункеры с ОЯТ. Сделать так, чтобы ракеты и снаряды не долетали, отогнать ВСУ за "предельную дальность"? Так у них иностранные ракеты, гаубицы дальнобойные. Сделать так, чтобы Украина не творила такого ужаса, не стреляла — вот единственный вариант. Как это сделать — вы сами знаете, есть уже такое мнение: "Чтобы спасти мир, нужно уничтожить Украину". Я бы сказал, что не всю Украину, а террористов во власти и боевиков", — заключил строитель АЭС.

Кроме того, эксперт предположил, что Киев хочет "через МАГАТЭ и ООН" добиться ввода войск ("миротворцев") НАТО на ЗАЭС, чтобы они встали между ВС РФ и ВСУ или воевали с войсками России за украинскую власть.

"В результате ударов ВСУ была частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов", — уже сообщили в Минобороны РФ, добавив, что только благодаря действиям ВС РФ по защите станции "критически важная инфраструктура не повреждена".

Как ранее сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, последствия аварии на ЗАЭС "превысят последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме".

"Радиацией будут заражены территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, Молдавии, Болгарии и Румынии. Чёрное море и пролив Босфор на длительное время могут стать непригодными для судоходства. Побережью Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии грозит заражение с высоким уровнем радиации", — отмечали в национальном центре обороны РФ.

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