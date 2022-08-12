Украинские военные, которые попали в плен к подразделению Муслима Алхазурова, просят главу Чечни Рамзана Кадырова спасти Украину.
"Все, кто попадает к подразделению Муслима в плен, могут считать себя счастливчиками. И главное — у всех сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам, а "лестных" отзывов о своём начальстве — хоть отбавляй. Муслим прекрасно умеет находить общий язык с горе-вояками. Они его хорошо понимают!", — приводит слова Кадырова EADaily.
По словам чеченского лидера, в видеобращении украинские боевики говорят, что не хотят воевать.
Примечательно, что все военнопленные из 56-ой бригады ВСУ.
В настоящее время бойцы Алхазурова совместно с подразделением "Сомали" кромсают противника в населённом пункте Пески (ДНР), не давая "поднять головы бандформированиям Украины".
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