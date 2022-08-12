Сладков: после СВО предчувствую долгий и надёжный мир

Известный журналист и военный корреспондент Александр Сладков продолжает вести репортажи из зоны боевых действий специальной военной операции России на Украине.

Своими впечатлениями он делится в собственном аккаунте мессенджера. В очередном посте военкор пишет, что у опытных репортёров со временем появляется ощущение чего-то предстоящего. Журналист списывает это на профессиональную деформацию. Однако он убеждён, что многие такие предчувствия сбываются.

"В последние годы мне казалось, что нас, россиян, ждут глубокие потрясения… Так и случилось. Шок первых дней СВО, но уверенность в абсолютно правильно выбранном направлении. А знаете, какое предчувствие есть у меня сегодня? Я знаю, что впереди у нас мир, надёжный и долгий, заслуженный", — отмечает публицист.

По его словам, у него также есть ощущение долгого и правильного труда. Труд этот позитивный, он-то и сделает Российскую Федерацию великой страной.

Специальная военная операция на Украине даст чёткий ориентир, что для страны и народа главное, какую цель надо держать перед собой, чтобы жить в счастливом обществе.

Нам уже необходимо готовиться к миру, а придём мы к нему, когда одержим победу над националистами, подытожил Сладков.