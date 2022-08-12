19FortyFive: Россия в разы усилила своих охотников на субмарины НАТО

Военный эксперт из США Уэсли Калп рассказал о российских "охотниках на субмарины НАТО".

Так он назвал советские корабли класса "Удалой" (проект 1155 "Фрегат"), которые "существенно модернизированы" и выполняют сегодня "гораздо больше задач, чем охота за подлодками".

Своими выводами Калп поделился с изданием 19FortyFive.

"Корабли предназначались для защиты советских крейсеров и авианосцев от подводных лодок противника. Теперь они могут поражать и надводные цели, — рассказал американский эксперт. — Они оснащены противолодочными ракетами "Раструб-Б", зенитными ракетами "Тор", противовоздушными комплексами "Кортик" и двойными 100-мм пушками".

Особую озабоченность американских военных вызывает то, что, "являясь самыми крупными боевыми кораблями ВМФ России", "Удалые" могут вести бой с "целыми военно-морскими соединениями".