Российские военные отодвинули ВСУ ближе к восточной окраине Бахмута (Артёмовска). Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.
По словам представителя киевского режима, перекресток М03, к которому рвались российские войска, стал "серой зоной", которая разделяет противников. И сейчас за неё идут бои.
При этом Арестович призвал "не терять голову", так как войска РФ прошли "всего полтора километра".
Он выразил мнение, что темпы, масштабы и цена этого продвижения не позволят россиянам взять Северск и другие города.
"Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет", — заявил советник Ермака.
Напомним, ранее Арестович также говорил, что ВСУ не сдадут Мариуполь.
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