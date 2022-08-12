Арестович призвал "не терять голову" из-за продвижения ВС РФ в Артёмовске

Российские военные отодвинули ВСУ ближе к восточной окраине Бахмута (Артёмовска). Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.

По словам представителя киевского режима, перекресток М03, к которому рвались российские войска, стал "серой зоной", которая разделяет противников. И сейчас за неё идут бои.

При этом Арестович призвал "не терять голову", так как войска РФ прошли "всего полтора километра".

Он выразил мнение, что темпы, масштабы и цена этого продвижения не позволят россиянам взять Северск и другие города.

"Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет", — заявил советник Ермака.

Напомним, ранее Арестович также говорил, что ВСУ не сдадут Мариуполь.