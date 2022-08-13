Представители ВСУ обратились к родственникам боевиков и попросили не присылать на передовую алкоголь и запрещённые вещества. Согласно информации, все "передачки" правоохранительные органы проверяют после получения прямо около здания почты.
"Если будет обнаружено что-то запрещённое, то не просто заберут посылку, но и лишат военнослужащего всех надбавок, оставив их на "голой ставке" в несколько тысяч гривен", — цитирует "Страна.ua." выдержку из обращения.
Помимо прочего, если в посылке обнаружат запрещённые вещества, то проблемы ждут не только тех, кто получил за боевика "передачку" и самого военного, но и у тех, кто её отправил. Часто ли случаются подобные прецеденты, в издании не уточнили.
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