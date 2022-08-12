ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из Артёмовска, а также круглосуточно ведут подавляющий артогонь вдоль всей линии фронта.
Об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.
Он отметил, что армия России регулярно бьёт по националистам. Это наносит противнику существенные потери и заставляет Киев бросать в бой "сырых" резервистов.
"С нашей стороны явно есть существенное огневое преимущество. Мы делаем ставку на уничтожение живой силы и техники противника. И за счет перемалывания идет постепенное продвижение вперед”, — в интервью изданию "Украина.ру” сообщил эксперт.
По его словам, основной принцип наступления союзных сил — минимизация собственных потерь и максимизация потерь ВСУ. Кстати, ежемесячные потери в июле у ВС РФ были наименьшими за всё время специальной операции. А у бандеровцев — наоборот.
Тактика "огневого перемалывания” даёт свои результаты, позволяя армии России продвигаться вперед без потерь, которые непременно были бы при лобовых атаках, подытожил Рожин.
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