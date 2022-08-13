Директор департамента Северной Америки внешнеполитического ведомства РФ Александр Дарчиев убеждён, что поставки западного дальнобойного вооружения Украине спровоцируют расширение географии спецоперации.
"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", — приводит его слова ТАСС.
По словам директора департамента, взаимосвязь многочисленных поставок вооружения в Киев с ходом и сроками СВО чётко определил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Дарчиев отметил, что Москва не допустит, чтобы на территории Украины находилось оружие, которое представляет угрозу населению России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённым в ходе спецоперации районам.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что география российской специальной военной операции на Украине должна быть расширена.
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