Дарчиев: поставки Киеву дальнобойного вооружения Запада расширят географию СВО

Директор департамента Северной Америки внешнеполитического ведомства РФ Александр Дарчиев убеждён, что поставки западного дальнобойного вооружения Украине спровоцируют расширение географии спецоперации.

"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", — приводит его слова ТАСС. По словам директора департамента, взаимосвязь многочисленных поставок вооружения в Киев с ходом и сроками СВО чётко определил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарчиев отметил, что Москва не допустит, чтобы на территории Украины находилось оружие, которое представляет угрозу населению России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённым в ходе спецоперации районам.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что география российской специальной военной операции на Украине должна быть расширена.