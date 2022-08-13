РСЗО HIMARS, склад боеприпасов, два вертолёта МИ-24: МО РФ об успехах СВО

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в районе города Краматорск (ДНР) российскими войсками уничтожена одна единица реактивной системы залпового огня HIMARS и склад с боеприпасами к ней.

Также в оборонном ведомстве проинформировали, что в районе населённого пункта Доманёвка Николаевской области на вертолётной площадке уничтожены два вертолёта МИ-24.

Кроме того, по словам Конашенкова, ликвидированы четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.

Ранее Институт изучения войны из США опубликовал анализ ситуации на Украине. По словам экспертов, союзники успешно наступают под Северском, Артёмовском и Донецком.