Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в районе города Краматорск (ДНР) российскими войсками уничтожена одна единица реактивной системы залпового огня HIMARS и склад с боеприпасами к ней.
Также в оборонном ведомстве проинформировали, что в районе населённого пункта Доманёвка Николаевской области на вертолётной площадке уничтожены два вертолёта МИ-24.
Кроме того, по словам Конашенкова, ликвидированы четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.
Ранее Институт изучения войны из США опубликовал анализ ситуации на Украине. По словам экспертов, союзники успешно наступают под Северском, Артёмовском и Донецком.
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