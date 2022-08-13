Пленные солдаты ВСУ приняли решение остаться на подконтрольной РФ территории

Военнопленные ВСУ приняли решение остаться на территории, подконтрольной России, заявив, что не хотят воевать и боятся снова оказаться на передовой.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором украинские пленные делают соответствующие заявления. Старший матрос Александр Жижин, старший сержант Богдан Малыш и другие говорят о том, что сложили оружие добровольно и сдались военным ВС РФ, "чтобы сохранить свои жизни".

Пленные также добавили, что бойцы добровольческих батальонов выполняют роль заградотрядов и угрожают военнослужащим ВСУ расстрелом за оставление позиций.

"Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться на Украину, чтобы не стать "пушечным мясом" и погибнуть, выполняя преступные приказы командования по указке уничтожающего свой народ марионеточного руководства страны", — отметили в Минобороны России.