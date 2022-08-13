NetEase: Россия может унизить страны НАТО секретным козырем Шойгу

Китайские военные эксперты считают, что использование вооруженными силами Украины западного оружия может привести к унизительным для США последствиям.

Почему — рассказало издание NetEase.

Авторы материала отметили, что западные союзники Киева уверены в том, что их оружие превосходит то, которым располагает Россия. И именно эта "недооценка" может дорого обойтись коллективному Западу вообще и НАТО в частности.

"Особенно сильна недооценка возможностей российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мощи которых на самом деле хватит даже для того, чтобы парализовать огромные американские авианосцы", — пишет NetEase, отмечая, что РЭБ — "секретный козырь главы Минобороны Сергея Шойгу". "Современные российские РЭБ могут превратить в груду бесполезного металлолома даже самые продвинутые боевые системы США и Европы. Они настолько мощные, что способны на значительном удалении выводить из строя западные истребители и даже атомные авианосцы", — говорят китайские эксперты.

Издание предполагает, что НАТО передумал поставлять Украине передовые системы вооружения именно из-за того, что увидел: они "на раз" выводятся из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

"Большая часть западного вооружения требует точного наведения по спутниковым навигационным системам — российские РЭБ могут блокировать эти сигналы, — констатируют китайцы. — И, чтобы не тратить попусту дорогостоящее оружие, США и их союзники отправляют Киеву устаревшие комплексы, в которых минимум электроники. с минимальным количеством электронной начинки".

Выгода от этого решения для Штатов двойная: и технику сэкономят, и унижения в глазах всего мира избежать смогут.