Алёхин: нехватка оружия в ВСУ связана с воровством в войсках

Украинские солдаты не получают заработную плату и сталкиваются с нехваткой вооружения из-за воровства в армии.

Об этом сообщил военный обозреватель Геннадий Алёхин.

По его словам, оружие и боеприпасы, которые поставляются киевскому режиму западными кураторами, были украдены высшими офицерами Генштаба Украины.

Он отмечает, что националисты пытались продавать украденное вооружение не только на чёрном рынке, но уже и вовсю в Сети.

"В украинских вооруженных силах есть такое понятие — "сдача с приданым”. Известно, что гаубицы CAESAR они сдавали за определенную сумму денег”, — цитирует эксперта издание "Известия".

Украинские боевики часто присваивают дорогое оружие, поскольку никто не ведет его учёт, подчеркнул аналитик. Кстати, данными кражами уже заинтересовался американский Конгресс, подытожил Алёхин.