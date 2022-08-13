Кедми: Прибалтика жёстко поплатится за признание России "спонсором терроризма"

Латвия со своими соседями должны поплатиться за признание РФ "спонсором терроризма".

Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми и рассказал, как надо жёстко ответить.

Сейм Латвии официально объявил РФ "спонсором терроризма". И смысла поддерживать какие-то отношения с "Прибалтийскими Вымиратами" для России давно нет. Почему из РФ в Прибалтику поступают товары? Границы с прибалтами необходимо закрыть, а дипломатов выслать, убеждён аналитик.

"Почему вы должны поддерживать отношения со всякой нечистью, которая оскорбляет вас, смешивает с грязью, делает всё, что угодно — а вы вежливо улыбаетесь, пожимаете руку и говорите: "Главное, чтобы у нас были отношения". А зачем? Дипломатия — это средство, а не цель. Разорвите!" — подчеркнул обозреватель.

Самым жёстким и правильным ответом на русофобию Риги и Киева будет признание их государств нацистскими. Россия должна утвердить список признаков нацистского режима с дальнейшим признанием республик Балтии, а также киевской власти, героизирующих нацистских преступников, потакающих радикализму и ущемлению русских нацистскими государствами, в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" подытожил эксперт.