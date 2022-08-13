Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем

Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.

Об этом сообщило издание "Русская Весна".

"Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов. Часто людей отправляют на войну в обход законных оснований, дают возможность воевать, искупая вину за совершённые преступления. Здесь же человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное — свою жизнь. Но его не пускают. При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался", — пишет издание со ссылкой на ополченца и волонтёра Александра Жучковского.

По мнению издания, Стрелков хочет принять личное участие в СВО хоть рядовым.

Пишут, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который он использовал ещё во время работы в спецслужбе.