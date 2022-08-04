Стрелков: "Гитлер сейчас сидит за океаном и ничего не боится"

Американцы управляют действиями ВСУ, а вовсе не Генштаб, поэтому Киев будет драться до последнего солдата, поскольку перед Вашингтоном стоит цель — разрушить по максимуму Донбасс и уничтожить как можно больше русских.

Об этом сообщил бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков.

"На ваш взгляд, вероятно, такое, что в Генштабе ВСУ, видя заметно возросшую артиллеристскую активность войск ЛДНР и большое количество потерь среди ВСУ, примут решение полностью покинуть Донбасс?" — спрашивает в своём видеоблоге экс-глава республики.

Он отметил, что ВСУ воюют за американские интересы. А Белому дому наплевать, сколько погибнет русских с обеих сторон, чем больше, тем лучше.

"На самом деле это стратегия Гитлера, стратегия выжженной земли. Только Гитлер сейчас сидит за океаном и ничего не боится. Максимально разрушить Донбасс, не доставайся ты никому. Вот такая тактика", — подытожил Стрелков.