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Отчёт Amnesty International о нарушениях ВСУ проверят независимые эксперты

Силовые структуры

Отчет "правозащитной" организации Amnesty International о нарушениях Вооружённых сил Украины теперь будут проверять независимые эксперты.

Отчёт Amnesty International о нарушениях ВСУ проверят независимые эксперты

Об этом в субботу 13 августа сообщило издание DPA со ссылкой на заявление самой организации.

По словам сотрудников Amnesty International, сегодня необходимо "понять, что пошло не так” в ситуации с отчётом о нарушениях международных прав ВСУ.

В первую очередь, проверят решения, предварявшие публикацию пресс-релиза Amnesty. Также проверят проведённые исследования, процесс подготовки материала, проведут юридический и политический анализ доклада. В организации уже отметили, что первоначальный пресс-релиз был представлен "всему свету" без достаточного контекста.

"Не было уделено должного внимания поведению российской стороны в контексте нарушений международного права, задокументированных Amnesty International”, — подытожили в Amnesty.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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