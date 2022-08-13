Отчёт Amnesty International о нарушениях ВСУ проверят независимые эксперты

Отчет "правозащитной" организации Amnesty International о нарушениях Вооружённых сил Украины теперь будут проверять независимые эксперты.

Об этом в субботу 13 августа сообщило издание DPA со ссылкой на заявление самой организации.

По словам сотрудников Amnesty International, сегодня необходимо "понять, что пошло не так” в ситуации с отчётом о нарушениях международных прав ВСУ.

В первую очередь, проверят решения, предварявшие публикацию пресс-релиза Amnesty. Также проверят проведённые исследования, процесс подготовки материала, проведут юридический и политический анализ доклада. В организации уже отметили, что первоначальный пресс-релиз был представлен "всему свету" без достаточного контекста.

"Не было уделено должного внимания поведению российской стороны в контексте нарушений международного права, задокументированных Amnesty International”, — подытожили в Amnesty.