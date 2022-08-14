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Постпредство РФ: ООН не смогла внятно объяснить блокировку визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Силовые структуры

Департамент безопасности Секретариата ООН не дал внятных объяснений, почему решил заблокировать визит специалистов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпредство РФ: ООН не смогла внятно объяснить блокировку визита МАГАТЭ на ЗАЭС

По словам Ульянова, российская сторона тесно сотрудничала с МАГАТЭ в мае-июне, чтобы организовать визит делегации агентства на ЗАЭС.

"Роль ООН в этом случае сводится к тому, что департамент безопасности Секретариата ООН должен дать зелёный свет для осуществления поездки в неспокойный район. Всё остальное — прерогатива МАГАТЭ, его зона ответственности. Мы с агентством очень плотно работали в мае — июне и подготовили визит", — пояснил постпред в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул Ульянов, ООН в последний момент заблокировало визит делегации МАГАТЭ, но внятно объяснить причины запрета не смогла. Как уточнил постпред, агентство самостоятельно запросило у России поддержки в осуществлении визита на АЭС.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Германович Артамонов
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