Департамент безопасности Секретариата ООН не дал внятных объяснений, почему решил заблокировать визит специалистов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам Ульянова, российская сторона тесно сотрудничала с МАГАТЭ в мае-июне, чтобы организовать визит делегации агентства на ЗАЭС.
"Роль ООН в этом случае сводится к тому, что департамент безопасности Секретариата ООН должен дать зелёный свет для осуществления поездки в неспокойный район. Всё остальное — прерогатива МАГАТЭ, его зона ответственности. Мы с агентством очень плотно работали в мае — июне и подготовили визит", — пояснил постпред в беседе с ТАСС.
Как подчеркнул Ульянов, ООН в последний момент заблокировало визит делегации МАГАТЭ, но внятно объяснить причины запрета не смогла. Как уточнил постпред, агентство самостоятельно запросило у России поддержки в осуществлении визита на АЭС.
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