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Пентагон исправил релиз, в котором признал, что удары по Крыму нанесла Украина

Силовые структуры

Пентагон США исправил релиз на своём официальном сайте, в котором признал, что американская сторона в курсе ударов по российской авиабазе и знает, что это сделала Украина. Однако спустя время документ "подчистили" и в обновлённой версии заявили, что понятия не имеют, кто обстрелял территорию России.

релиз Пентагона США по взрыву в Крыму

Так, в изначальной редакции релиза на официальном сайте Пентагона говорилось: "9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму. Бомбардировка оказала значительное воздействие на российскую авиацию и личный состав".

 

 

После редакции американские военные убрали фразы про Украину и любое упоминание Киева и заявили, что не знают, кто нанёс удары по Крыму.

"Хотя Соединённые Штаты не знают, что послужило причиной взрывов, сказал чиновник, ясно то, что они нанесли значительный ущерб российским самолётам и боеприпасам, которые использовались для нападения на Украину", — гласит новый релиз.

Впрочем, ранее Pravda.Ru цитировала ряд российский экспертов, которые усомнились, что взрыв в Крыму произошёл в следствие ракетных ударов Киева. Политологи склоняются, что это могла быть диверсия.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Германович Артамонов
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