Леонков: ПВО Украины работает по принципу "из засады"

ПВО Украины сейчас носит в основном очаговый характер и работает по принципу "из засады". Об этом рассказал военный эксперт, выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков.

По его словам, украинская ПВО наносила российским ВКС серьёзный урон в первые месяцы после начала спецоперации.

Эксперт заметил в интервью "Украине.ру", что тогда ВС России понесли существенные потери в беспилотниках, были также случаи повреждения и сбития российских самолётов. Было это не так, как планировала украинская сторона, однако отдельные единицы они уничтожали, пояснил Леонков.

Наши пилоты, к сожалению, попадали в плен, добавил аналитик.

Как единой системы ПВО Украины сейчас не существует. Оно работает по принципу "из засады", но засады эти выявляются, а комплексы ПВО уничтожаются, заключил собеседник издания.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров спрогнозировал перелом в спецоперации после выхода ВС РФ к Днепру.