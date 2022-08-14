Кадыров: в зону СВО направили новые подразделения добровольцев из Чечни

Новое подразделение добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправилось из Чечни на территории Украины, сообщил Рамзан Кадыров.

Как подчеркнул Кадыров, бойцы полностью готовы действовать в оперативных условиях в контексте выполнения поставленных задач по спецоперации.

"Судя по боевому настрою, они намерены вырезать нацистскую шваль как злокачественную опухоль, не оставив даже малейшего упоминания о членах (националистических. — Прим. ред.) формирований. К счастью, благодаря выдающимся инструкторам Российского университета спецназа добровольцы имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач.", — сообщил глава Чечни.

Согласно информации, бойцы добровольческих отрядов уже вылетели в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного.