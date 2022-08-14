Средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили очередную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что в результате обстрела со стороны украинской армии атомная электростанция не пострадала. Как пояснил Рогов, она продолжает работать в штатном режиме.
"Системы ПВО российской армии в очередной раз прикрыли объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", — сказал представитель ВГА.
Он также подчеркнул: снаряды ВСУ упали на территории ТЭС и АЭС.
Ранее Рогов заявил, что Киев сознательно наносит удары по Запорожской АЭС. По его словам, цель украинской стороны заключается в том, чтобы заставить РФ вывести своих военных.
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