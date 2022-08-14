Рогов: средства ПВО РФ отразили очередной украинский удар по Запорожской АЭС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили очередную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что в результате обстрела со стороны украинской армии атомная электростанция не пострадала. Как пояснил Рогов, она продолжает работать в штатном режиме.

"Системы ПВО российской армии в очередной раз прикрыли объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", — сказал представитель ВГА.

Он также подчеркнул: снаряды ВСУ упали на территории ТЭС и АЭС.

Ранее Рогов заявил, что Киев сознательно наносит удары по Запорожской АЭС. По его словам, цель украинской стороны заключается в том, чтобы заставить РФ вывести своих военных.