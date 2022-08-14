Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сладков: нашими будут Харьков и Одесса, потом Днепропетровск, Кривой Рог и Львов
ТВ Украины: "Специально обученные люди" наводят порчу на Путина
Рогов: средства ПВО РФ отразили очередной украинский удар по Запорожской АЭС
В Смольном "забыли" о сбросе грязного снега в городские водоемы
МО РФ: Каховская ГЭС в предаварийном режиме, три из шести турбин остановлены
Ринат Ахметов закупил БПЛА для борьбы с жителями Донбасса
Куликовский: изменение тактики ВС РФ существенно снизило потери личного состава
Стремоусов: киевский режим агонизирует, пытаясь террором сорвать референдум
Стремоусов: Херсонские бизнесмены избавляются от гривны и переходят на рубли

Боевики "Кракена"* бросили раненого командира при отступлении в Донбассе

Силовые структуры

Попавший в плен командир взвода украинского националистического подразделения "Кракен"* Дмитрий Стрельников рассказал, как боевики бросили его в лесу после ранения.

Боевики "Кракена"* бросили раненого командира при отступлении в Донбассе

Военнослужащий поделился с журналистами, что военно-политическое командование Украины отправило его в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемёт. Как пояснил Стрельников, в районе этого населённого пункта "Кракен"* попал под обстрел.

"Я был ранен, из-за потери крови мне плохо становилось, не мог идти. Оставили меня под деревом и ушли", — сказал он.

По словам Стрельникова, ему пришлось ползать по лесу в течение двух дней. Он также отметил, что потерял руку из-за отсутствия медикаментов. Позже командир взвода попал в российский плен. Бойцы РФ оказали ему первую помощь и эвакуировали из опасной зоны.

Стрельников подчеркнул: Киев скрыл от украинских военных информацию о том, что союзные силы развивают наступление в Донбассе.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Германович Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем

Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.

Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Силовые структуры
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Военные новости
NetEase: Россия может унизить страны НАТО секретным козырем Шойгу
Общество
Зрители отказались идти на концерт Александра Малинина в Сочи и Геленджике
Любовь Александровна Степушова Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности Любовь Александровна Степушова Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Александр Германович Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Германович Артамонов
Силовые структуры
Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"
Военные новости
Потеря посёлка Пески в Донбассе - это мегапоражение ВСУ
Пленные солдаты ВСУ приняли решение остаться на подконтрольной РФ территории
Силовые структуры
Пленные солдаты ВСУ приняли решение остаться на подконтрольной РФ территории
Последние материалы
Сладков: нашими будут Харьков и Одесса, потом Днепропетровск, Кривой Рог и Львов
Боевики "Кракена"* бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
ТВ Украины: "Специально обученные люди" наводят порчу на Путина
Рогов: средства ПВО РФ отразили очередной украинский удар по Запорожской АЭС
В Смольном "забыли" о сбросе грязного снега в городские водоемы
МО РФ: Каховская ГЭС в предаварийном режиме, три из шести турбин остановлены
Ринат Ахметов закупил БПЛА для борьбы с жителями Донбасса
Куликовский: изменение тактики ВС РФ существенно снизило потери личного состава
Стремоусов: киевский режим агонизирует, пытаясь террором сорвать референдум
Стремоусов: Херсонские бизнесмены избавляются от гривны и переходят на рубли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников