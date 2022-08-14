Боевики "Кракена"* бросили раненого командира при отступлении в Донбассе

Попавший в плен командир взвода украинского националистического подразделения "Кракен"* Дмитрий Стрельников рассказал, как боевики бросили его в лесу после ранения.

Военнослужащий поделился с журналистами, что военно-политическое командование Украины отправило его в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемёт. Как пояснил Стрельников, в районе этого населённого пункта "Кракен"* попал под обстрел.

"Я был ранен, из-за потери крови мне плохо становилось, не мог идти. Оставили меня под деревом и ушли", — сказал он.

По словам Стрельникова, ему пришлось ползать по лесу в течение двух дней. Он также отметил, что потерял руку из-за отсутствия медикаментов. Позже командир взвода попал в российский плен. Бойцы РФ оказали ему первую помощь и эвакуировали из опасной зоны.

Стрельников подчеркнул: Киев скрыл от украинских военных информацию о том, что союзные силы развивают наступление в Донбассе.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.