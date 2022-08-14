Командир взвода "Кракена"*: тела солдат ВСУ лежат несколько недель под Северском

Командир взвода украинского националистического подразделения "Кракен"* Дмитрий Стрельников, попавший в российский плен, заявил, что тела погибших боевиков ВСУ под Северском никто не забирает уже на протяжении нескольких недель.

По его словам, неподалёку от этого города украинские солдаты понесли серьёзные потери. Военнослужащий рассказал журналистам, что в Белогоровке, которая находится примерно в 45 километрах от Северска, он почувствовал запах разложившихся тел бойцов ВСУ.

"В районе месяца, может, недели три уже там лежат", — пояснил Стрельников.

Как отметил пленный, его отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и установить пулемёт. Он добавил, что выполнить боевые задачи не удалось, так как бойцы "Кракена"* попали под обстрел. Бывший командир взвода получил ранения. Российские военные нашли его в лесу.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.