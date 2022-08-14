Командир взвода "Кракен"*: победа над российской армией невозможна

Командир взвода украинского националистического батальона "Кракен"* Дмитрий Стрельников заявил, что украинская армия не способна победить российские вооружённые силы.

"Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию", — приводит его слова РИА Новости.

Попавший в плен к бойцам Народной милиции ЛНР командир взвода проинформировал, что украинские СМИ ведут информационную войну, рассказывая о мощи украинской армии. На самом деле, уровень подготовки боевиков его подразделения Стрельников оценил на "двойку" по пятибалльной шкале.

По его словам, кадровые украинские военные подготовлены гораздо лучше.

Кроме того, командир нацбата отметил, что в его подразделении никто не мог пользоваться вооружением, которое поставляет на Украину Запад, потому что как таковой подготовки к военным действиям не было. На тренировочном курсе их учили преодолевать препятствия и разбирать автомат.

"Я не могу сказать, что, то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно", — заключил он.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

Ранее Стрельников рассказал, как боевики бросили его в лесу после ранения.