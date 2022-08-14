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Кнутов: готовится большое наступление ВС РФ за пределы Донбасса

Силовые структуры

Командованию ВСУ в Донбассе приходится продумывать на несколько шагов вперёд. Боевики, уже повоевавшие в Сирии, теперь имеют представление, как обороняться в меньшинстве.

Кнутов: готовится большое наступление ВС РФ за пределы Донбасса

Об этом сообщил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"В течение шести месяцев мы воевали не числом, а умением — это суворовский путь. Если киевский режим доведет свою армию до миллиона, то у нас будет в четыре раза меньше. Но мы все равно продвигаемся вперед. Я надеюсь, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса будут освобождены. У нас есть возможность это сделать”, — отметил обозреватель.

По его словам, в направлении Харькова наблюдается постепенное продвижение. А завершить боевые задачи без контроля линии Харьков — Павлоград — Днепропетровск — Запорожье — Николаев — Одесса просто невозможно, поскольку это исторически русские города, уверен эксперт.

Продвижение в Донбассе предполагает, что российская армия сможет освободить республики в течение 1,5 месяцев, подытожил Кнутов в интервью "Украине.ру".

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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