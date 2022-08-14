Кнутов: Россия использует опыт Сталинграда при ликвидации ВСУ

Российские Вооружённые силы стали лучше действовать против националистов, потому что приобрели уже столь нужный опыт.

К примеру, в городах армии России сначала было нелегко, пока командование не применило опыт боёв в Сталинграде.

Об этом сообщает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"Мы увидели, как формировались и действовали штурмовые группы, скопировали эту тактику, и эта тактика показала хороший результат", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.

По его словам, уже на подходах к городам, где лесистая местность, солдаты НАТО научили боевиков ВСУ строить мощные укреплённые районы. И в отношении таких укрепрайонов избранная тактика российских войск хорошо проявляет себя, подытожил обозреватель.