Минобороны: под контроль ВС РФ перешёл посёлок Уды Харьковской области

В Министерстве обороны России проинформировали, что под контроль российской армии перешёл посёлок Уды Харьковской области.

"В результате наступательных действий Вооружённых сил Российской Федерации полностью освобождён населённый пункт Уды Харьковской области", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков заявил, что новая тактика ВС РФ приносит серьезные успехи, что показало взятие населённого пункта Пески.

По его словам, далее будут взяты под контроль Харьков и Одесса, потом Днепропетровск, Кривой Рог и Львов.