Сегодня, 14 августа в воскресенье, утром Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил о неудачных попытках объединённой армии РФ и ЛДНР продвинуться в районе населённого пункта Спорное.
Но в действительности же это очередная пропагандистская ложь киевского режима. Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на подробности от военного источника, предоставившего эксклюзивную информацию.
Еще накануне сибирские штурмовые отряды отряда "О" смяли оборону националистов в этом районе.
Сейчас село Спорное под полным контролем "Отважных".
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Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.