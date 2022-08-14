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Леонтьев: Западный "коллективный Геббельс" против России

Силовые структуры

Западная пресса решила погрузить собственных читателей в тему "деколонизации России".

Леонтьев: Западный "коллективный Геббельс" против России

Якобы РФ остаётся "крупнейшей колониальной державой в мире" и якобы "подчиняет себе сотни народов".

Об этом в эфире Первого сообщил журналист Михаил Леонтьев.

По его словам, извечная мантра русофобов о том, что все малые народы Российской Федерации якобы чахнут под "гнётом Москвы", продолжает действовать. И вот если бы все эти чеченцы, эвенки, калмыки, татары и прочие "обрели независимость", так сразу наступило было для "них золотое время".

Аналитик отметил, что все эти бредни являются откровенной и стопроцентной калькой с догм Йозефа Геббельса. Нацистская Германия активно подпитывала сепаратизм, разумеется, даже не предполагая какую-то самостоятельность народностям СССР. Вся эта пропаганда необходима лишь для одного: при помощи сепаратизма ослабить СССР, добиться победы над Советским Союзом.

Прошло много лет, но в этом плане ничего не изменилось. Разве что, вместо конкретного нацистского пропагандиста появился этакий "коллективный Геббельс". Это различные марионетки спецслужб Запада, которые рисуют картину "свободных народов" с целью — разрушить Россию, подытожил публицист.

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Леонтьев: Западный "коллективный Геббельс" против России
Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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