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Армия России прорвала оборону ВСУ на Угледарском направлении

Силовые структуры

Силы НМ Донецкой народной республики при поддержке армии России серьёзно продвинулись на Угледарском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.

"Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе", — заявил ополченец.

По его словам, до сегодняшнего дня на данном участке фронта за последние месяцы не было сильных продвижений.

Сегодня российская армия вместе с силами ЛДНР полностью контролирует территорию ЛНР и заняла значительную часть ДНР.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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