Украинские военные занимаются "игрой с огнём" в отношении Запорожской АЭС. Ясно, что их прямая цель — добиться только отключения станции, чтобы лишить большие освобождённые территории электроэнергии. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.
Украинские боевики, на первый взгляд, не рискуют повторить катастрофу Чернобыльской станции, так как они ведут обстрелы по некритической инфраструктуре, а работу энергоблоков контролирует современная автоматика, позволяющая нивелировать последствия обстрелов обеспечивающего оборудования, пояснил эксперт.
Но фактор случайности никогда исключать нельзя, добавил он. Например, что будет, если ВСУ промахнутся и случайно попадут непосредственно в реакторы?
Аналитик возмутился позицией ООН и МАГАТЭ, представители которых всё никак не могут доехать до места под разными предлогами и официально занижают риски ситуации.
"Хотя чему удивляться, это не их позиция — это США просто тянут время до наступления одного из событий: отключения ЗАЭС или реальной катастрофы", — заключил Ходарёнок в своём Telegram-канале.
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