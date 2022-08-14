Ходарёнок: Киев "играет с огнём", обстреливая Запорожскую АЭС

Украинские военные занимаются "игрой с огнём" в отношении Запорожской АЭС. Ясно, что их прямая цель — добиться только отключения станции, чтобы лишить большие освобождённые территории электроэнергии. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Украинские боевики, на первый взгляд, не рискуют повторить катастрофу Чернобыльской станции, так как они ведут обстрелы по некритической инфраструктуре, а работу энергоблоков контролирует современная автоматика, позволяющая нивелировать последствия обстрелов обеспечивающего оборудования, пояснил эксперт.

Но фактор случайности никогда исключать нельзя, добавил он. Например, что будет, если ВСУ промахнутся и случайно попадут непосредственно в реакторы?

Аналитик возмутился позицией ООН и МАГАТЭ, представители которых всё никак не могут доехать до места под разными предлогами и официально занижают риски ситуации.

"Хотя чему удивляться, это не их позиция — это США просто тянут время до наступления одного из событий: отключения ЗАЭС или реальной катастрофы", — заключил Ходарёнок в своём Telegram-канале.