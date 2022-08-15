Баранец: в США паника из-за новой российской ЭМИ-пушки

США "всполошились" из-за новой российской пушки.

О том, как РФ удалось обойти Штаты в разработке новейшего ЭМИ-оружия рассказал военный эксперт "КП" Виктор Баранец.

Он отметил, что военные разработки давно позволили России получить серьёзное преимущество над Западом. Это обстоятельство является сейчас серьёзным сдерживающим фактором многих русофобов.

Например, ещё в минувшем году американская пресса всполошилась после сообщения о возможном оснащении Су-57 и МиГ-41 электромагнитным вооружением.

"Мы на определенном этапе обошли США. У нас уже имеется пушка, которая работает на очень больших расстояниях", — в эфире канала "Соловьев LIVE" подчеркнул Баранец.

По его словам, новое оружие армия России успела опробовать для уничтожения БПЛА, отсюда и паника американцев.

Изначально разработчики из РФ уступали американцам, но в итоге именно россияне решили проблему с созданием компактного источника энергии, который позволит разместить ЭМИ-пушку на самолёте, подытожил аналитик.