Новую БМП "Манул" разрабатывают с учётом опыта применения в СВО на Украине

Разработку новой БМП "Манул" ведут с учетом требований Минобороны РФ.

Об этом сообщил исполнительный директор "Курганмашзавода" Пётр Тюков.

Разработка боевой машины пехоты займет до трёх лет, она разрабатывается с учётом опыта в рамках спецоперации ВС РФ на Украине. "Манула" позиционируют как универсальную платформу, способную нести разное вооружение, включая зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня.

Сейчас ведутся опытно-конструкторские работы, а после прохождения всех испытаний БМП будет запущена в серийное производство, пишет ТАСС.

Впервые БМП "Манул" представлена на форуме "Армия-2020". В новой машине "скрестили" БМП "Драгун" и необитаемый универсальный боевой модуль "Бумеранг-БМ".

Окончательный вариант "Манула" не будет полностью соответствовать показанному в 2020 г. образцу, хотя основные черты останутся неизменными.