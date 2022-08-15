Военкор Лисицын показал видео зачистки от националистов завода Knauf в Соледаре

Российскому военному репортёру удалось вместе с передовыми подразделениями союзных сил побывать на заводе KNAUF в Соледаре.

Соледар. Завод Knauf

Военкор Евгений Лисицын поделился эксклюзивными кадрами зачистки промышленного предприятия на северо-востоке населённого пункта бойцами 6-го казачьего полка.

По словам журналиста, в ходе боёв за Соледар подразделению удалось уничтожить два танка, три БТР, две САУ 2С3, четыре пикапа, до 40 человек личного состава противника, три огневые точки и один артиллерийский наблюдательный пункт.

"Когда боевики откатятся на линию Славянск-Краматорск-Дружковка, вопрос самого ближайшего времени", — отметил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Ранее сообщалось, что союзники готовятся к окончательному разгрому авдеевского укрепрайона ВСУ. Накануне российская артиллерия вела массированный обстрел позиций националистов на окрестностях Артёмовска.