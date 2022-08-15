Российскому военному репортёру удалось вместе с передовыми подразделениями союзных сил побывать на заводе KNAUF в Соледаре.
Военкор Евгений Лисицын поделился эксклюзивными кадрами зачистки промышленного предприятия на северо-востоке населённого пункта бойцами 6-го казачьего полка.
По словам журналиста, в ходе боёв за Соледар подразделению удалось уничтожить два танка, три БТР, две САУ 2С3, четыре пикапа, до 40 человек личного состава противника, три огневые точки и один артиллерийский наблюдательный пункт.
"Когда боевики откатятся на линию Славянск-Краматорск-Дружковка, вопрос самого ближайшего времени", — отметил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что союзники готовятся к окончательному разгрому авдеевского укрепрайона ВСУ. Накануне российская артиллерия вела массированный обстрел позиций националистов на окрестностях Артёмовска.
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