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Совфед РФ: "Японцам придётся напомнить, кто их бомбил"

Силовые структуры

Япония, ведя проамериканский курс, сегодня старательно умалчивает информацию о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки, избегая критиковать США.

Совфед РФ: "Японцам придётся напомнить, кто их бомбил"

Об этом на заседании Совфеда РФ сообщил глава Управления содействия международному развитию Федерального агентства по делам СНГ Константин Виноградов.

"Нельзя складывать руки, необходимо всячески раскручивать тему бомбардировок Хиросимы и Нагасаки… нужно поднимать тему бомбардировок Токио, а это, напомню, до сих пор одна из неядерных бомбардировок, которая остается самой крупной по количеству жертв среди мирного населения", — сказал эксперт.

Он напомнил, что к разрушительным авиационным налётам на города Японии и Германии был причастен только генерал ВВС США Кертис Лемей. По американской традиции, ударам подвергались только объекты гражданской инфраструктуры. А ведущие предприятия, которые были застрахованы в Штатах, "странным образом" разрушительных ударов избежали.

"Итогом американских бомбардировок — 30% жилого фонда Японии было уничтожено и 60% — Токио. Так "гуманно" воюют создатели, хозяева этого глобального мира. Но нужно же это японцам вновь напоминать и доносить", — отметил аналитик.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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