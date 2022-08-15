Украинское командование срочно перебрасывает в тыл тяжёлую технику из укрепрайона возле города Часов Яр, сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.
"Конечным пунктом назначения является один из полигонов возле Киева", — добавил официальный представитель Луганской Народной Республики.
Также он рассказал, что Киев поэтапно выводит из Соледара и Артемовска части МЧС, которые направляются в Днепропетровск.
"Спасателям запрещено эвакуировать гражданских, даже близких родственников", — уточнил Марочко со ссылкой на местные источники.
Ранее сообщалось, что союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР готовятся к штурму Артёмовска. В ночь на 15 августа по позициям боевиков проводилась массированная артподготовка.
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