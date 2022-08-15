Депутат Госдумы РФ Николай Новичков считает, что киевский режим намерено обстреливает Запорожскою атомную электростанцию, чтобы путём ядерного шантажа завести на территорию предприятия западных якобы миротворцев и взять АЭС под свой контроль.
"Расчет очень простой — сейчас обострить ситуацию до такого уровня, чтобы у западного сообщества не было альтернативы не вмешаться. Сейчас украинская сторона создает предпосылки информационные для того, чтобы появился некий, если хотите, миротворческий контингент или какой-то другой, чтобы установить контроль над опасными объектами на Украине", — отметил он.
По словам депутата, на самом деле, это будет никакой не миротворческий контингент, как это было в Югославии и единственный, кому будет выгодно такое положение вещей — Украина.
"Как только появляются "голубые каски", значит, одна из сторон автоматически все проиграла", — заключил он.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов призвал вокруг ЗАЭС, которая постоянно подвергается атакам ВСУ, объявить режим тишины.
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