Новичков: ядерный шантаж нужен Украине, чтобы завести на ЗАЭС "миротворцев"

Депутат Госдумы РФ Николай Новичков считает, что киевский режим намерено обстреливает Запорожскою атомную электростанцию, чтобы путём ядерного шантажа завести на территорию предприятия западных якобы миротворцев и взять АЭС под свой контроль.

"Расчет очень простой — сейчас обострить ситуацию до такого уровня, чтобы у западного сообщества не было альтернативы не вмешаться. Сейчас украинская сторона создает предпосылки информационные для того, чтобы появился некий, если хотите, миротворческий контингент или какой-то другой, чтобы установить контроль над опасными объектами на Украине", — отметил он.

По словам депутата, на самом деле, это будет никакой не миротворческий контингент, как это было в Югославии и единственный, кому будет выгодно такое положение вещей — Украина.

"Как только появляются "голубые каски", значит, одна из сторон автоматически все проиграла", — заключил он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов призвал вокруг ЗАЭС, которая постоянно подвергается атакам ВСУ, объявить режим тишины.