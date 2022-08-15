Поддубный: проблем с оружием и боеприпасами у ВСУ не будет ещё долго

Американские чиновники и украинские генералы заявляют, что у "западных партнёров" якобы закончилось вооружение и боекомплекты, предназначенные для Украины. Однако подобные заявления не должны вводить в заблуждение. Такое мнение высказал военный журналист Евгений Поддубный.

"В нынешней обстановке, когда в проекте "антиРоссия" участвуют как минимум 50 государств, дефицита оружия и боеприпасов украинские формирования испытывать не будут ещё долго. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока на Украине существует ж/д сообщение", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что сообщения о поставках Украине нового вооружения и отправке в помощь Киеву иностранных военных инструкторов приходят ежедневно.

Так, накануне правительство Новой Зеландии заявило, что отправит 120 военных для обучения украинских боевиков на территории Великобритании. Лондон же сообщает, что готовит около 10 тысяч ВСУшных штыков, заключил Поддубный.