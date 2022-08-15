Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В США опасаются вербовки РФ и КНР бывших афганцев, сотрудничавших со Штатами
Косачёв: Россия ни при каких обстоятельствах не позволит разрушить Крымский мост
Дерипаска призвал Тинькова к ответу через суд
Новичков: ядерный шантаж нужен Украине, чтобы завести на ЗАЭС "миротворцев"
Власти Молдавии потребовали от РФ вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС
Военкор Руденко: ВСУ уничтожили роту мобилизованных из Житомира под Авдеевкой
Большой гастрофестиваль пройдет в сентябре на "Роза Хутор"
Кедми: капитуляция НАТО начнётся с безоговорочной капитуляции Киева
Головченко о капитуляции Запада: "Человек голосует холодильником"

Поддубный: проблем с оружием и боеприпасами у ВСУ не будет ещё долго

Силовые структуры

Американские чиновники и украинские генералы заявляют, что у "западных партнёров" якобы закончилось вооружение и боекомплекты, предназначенные для Украины. Однако подобные заявления не должны вводить в заблуждение. Такое мнение высказал военный журналист Евгений Поддубный.

Поддубный: проблем с оружием и боеприпасами у ВСУ не будет ещё долго

"В нынешней обстановке, когда в проекте "антиРоссия" участвуют как минимум 50 государств, дефицита оружия и боеприпасов украинские формирования испытывать не будут ещё долго. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока на Украине существует ж/д сообщение", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что сообщения о поставках Украине нового вооружения и отправке в помощь Киеву иностранных военных инструкторов приходят ежедневно.

Так, накануне правительство Новой Зеландии заявило, что отправит 120 военных для обучения украинских боевиков на территории Великобритании. Лондон же сообщает, что готовит около 10 тысяч ВСУшных штыков, заключил Поддубный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Германович Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику

Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.

La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Силовые структуры
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
В Казахстане не подчинились Роскомнадзору: "Еще россияне нам будут указывать"
Мир. Новости мира
Ходарёнок: ВСУ подставили США, ударив из HIMARS по Запорожской АЭС
Любовь Александровна Степушова Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности Любовь Александровна Степушова Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Александр Германович Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Германович Артамонов
Силовые структуры
Кнутов: после освобождения Донбасса начнётся новый этап спецоперации
Мир. Новости мира
Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова воевать под Херсон
Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО
Мир. Новости мира
Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО
Последние материалы
Сивков: Зеленского могут беречь для подписания акта о капитуляции
Жители Ставрополя потребовали от губернатора решить проблему резкого запаха
В Ставрополе женщина подожгла своего сожителя
Киберэксперт рассказал, как обнаружить шпионские приложения в смартфоне
Житель Екатеринбурга погасил долг по алиментам на 820 тысяч рублей после ареста
Кива: ВСУ готовят наступление в Запорожской области
Сладков: Лукашенко может стать посредником в переговорах Запада с Россией
Марочко: Генштаб ВСУ перебрасывает вооружение и технику из Донбасса под Киев
Диетолог Алёхина: кофе не нужно сочетать с сахаром, сливками и сладкой выпечкой
Посол РФ в Кабуле Жирнов: США не могут стереть вину за беды Афганистана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников