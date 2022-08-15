Косачёв: Россия ни при каких обстоятельствах не позволит разрушить Крымский мост

Россия не позволит Киеву разрушить Крымский мост, его строили с учётом возможных рисков. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

По его словам, если ВСУ всё-таки попытаются нанести удар по сооружению, то будет очевидно, что Киев использует оружие Запада для этих целей. Как пояснил Косачёв, на Украине нет собственной военной техники, позволяющей осуществлять подобные диверсии.

"Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушать ни при каких обстоятельствах, он строился с учётом известных рисков", — сказал вице-спикер Совфеда в эфире "России 24".

Он также подчеркнул: гипотетические помехи в работе Крымского моста создадут большие проблемы для миллионов мирных жителей.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что киевские чиновники обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.