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Депутат Белик: планы Киева ударить по Крымскому мосту напоминают белую горячку

Силовые структуры

В заявлениях Киева о готовности атаковать Крымский мост есть симптомы белой горячки. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Депутат Белик: планы Киева ударить по Крымскому мосту напоминают белую горячку

В интервью РИА Новости он отметил, что в разные периоды у Киева возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, "освобождении" Херсонской и Запорожской областей.

"Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка", — сказал парламентарий.

По словам депутата, заявления украинских чиновников напоминают беседу душевнобольных пациентов из повести "Палата №6". Он добавил, что киевский режим не сможет воплотить свои планы в жизнь, ведь "в реальности всё чуть по-другому".

Как пояснил Белик, Крымский мост защищён несколькими линиями противоракетной обороны и современными радиолокационными комплексами. Парламентарий подчеркнул: попасть в это сооружение настолько маловероятно, что даже антироссийские эксперты говорят о провале этого "безнадёжного дела".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Германович Артамонов
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