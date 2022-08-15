В заявлениях Киева о готовности атаковать Крымский мост есть симптомы белой горячки. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
В интервью РИА Новости он отметил, что в разные периоды у Киева возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, "освобождении" Херсонской и Запорожской областей.
"Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка", — сказал парламентарий.
По словам депутата, заявления украинских чиновников напоминают беседу душевнобольных пациентов из повести "Палата №6". Он добавил, что киевский режим не сможет воплотить свои планы в жизнь, ведь "в реальности всё чуть по-другому".
Как пояснил Белик, Крымский мост защищён несколькими линиями противоракетной обороны и современными радиолокационными комплексами. Парламентарий подчеркнул: попасть в это сооружение настолько маловероятно, что даже антироссийские эксперты говорят о провале этого "безнадёжного дела".
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