Экперты: закрытие Балтики для России приведёт к полномасштабной войне с НАТО

Эстония и Финляндия роют себе могилу своими намерениями "объединить противоракетные системы, чтобы закрыть Финский залив для ВМС России". Это не решение проблем, а их усугубление, считают эксперты.

На днях новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил изданию Iltalehti о планах закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

Когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, Балтийское море станет "внутренним морем" Альянса, подчеркнул Певкур. России якобы на Балтике места уже не останется.

Мечта о Балтике для НАТО не нова — ранее её озвучивали президент Польши Анджей Дуда и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

То есть, Европа "спит и видит", как Россия лишится возможности держать военный флот в Петербурге.

Реально ли это?

Как пояснили военные эксперты проекта "Землянка", ничего такого произойти не может, так как блокирование залива — это уже классический casus belli.

Внешняя морская блокада портов при любой интерпретации международно-правовых норм неизбежно вызовет военный ответ любой страны — и России тоже.

Причём, агрессором выступает именно блокирующая страна: в этом случае пятая статья устава НАТО о совместной обороне на неё не распространяется.

Флоты же Эстонии и Финляндии не имеют кораблей, способных установить и, тем более, поддерживать такую блокаду. Значит, в теории, будут привлекаться американские или английские военные корабли.

Тогда гибридный военный конфликт России и НАТО перерастёт в полномасштабный, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но даже и без этого активность Прибалтики и финнов создаёт проблемы для акваторий и портов как Ленинградской, так и Калининградской областей.

Впрочем, аналитик Илья Крамник в интервью "НИ" добавил, что налицо "хрестоматийный пример того, как вступление в военный блок обрушивает безопасность и для вступившего, и для страны-члена блока".

Россия, видя объединённую систему обороны, выстроенную явно для ведения войны с нашей страной, тут же берёт её на прицел, пояснил эксперт.

Кроме того, любая война с НАТО по военной доктрине РФ — повод для применения ядерного оружия, причём удар в таком случае придётся именно по "соседям", выступившим с "ракетными" инициативами.

"Они, разумеется, могут думать сколько угодно о том, что НАТО сильнее. Просто результата наши прекрасные соседи уже не увидят: о нём будут беседовать Россия и США, сидя прямо на обломках одной из их военных баз. Это всё-таки немного не тот итог, который предполагался", — подытожил эксперт.