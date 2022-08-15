Украинские войска наносили систематические удары по мосту через Днепр реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако повреждённая поверхность была сразу же отремонтирована. Аналогичная ситуация будет и в случае удара по Крымскому мосту. Об этом заявил политический эксперт, доктор экономических наук Иосиф Дискин, комментируя Pravda.Ru переговоры Киева и Лондона об ударах по объекту.
"Ну повредят они (РСЗО HIMARS. — Прим. ред.) поверхность, ну зальют это через два часа бетоном. Угрозы Киева, как в известном анекдоте: идут, идут. Но при этом объект прикрыт мощной системой ПВО", — объяснил эксперт.
Однако предполагаемая атака на Крымский мост изменит характер специальной военной операции (СВО) на Украине, считает Дискин. Ответом на это последуют удары по всем мостам через Днепр, в результате чего будет снижено снабжение Донецкой и Харьковской группировки ВСУ.
Ранее в Киеве заявили, что обсудили план уничтожения Крымского моста с Лондоном.
"Мы с Беном Уоллесом (министр обороны Великобритании. — Прим. ред.) обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне", — заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
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