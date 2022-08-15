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Эксперт Дискин: предполагаемый удар ВСУ по Крымскому мосту изменит характер СВО

Силовые структуры

Украинские войска наносили систематические удары по мосту через Днепр реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако повреждённая поверхность была сразу же отремонтирована. Аналогичная ситуация будет и в случае удара по Крымскому мосту. Об этом заявил политический эксперт, доктор экономических наук Иосиф Дискин, комментируя Pravda.Ru переговоры Киева и Лондона об ударах по объекту.

Эксперт Дискин: предполагаемый удар ВСУ по Крымскому мосту изменит характер СВО

"Ну повредят они (РСЗО HIMARS. — Прим. ред.) поверхность, ну зальют это через два часа бетоном. Угрозы Киева, как в известном анекдоте: идут, идут. Но при этом объект прикрыт мощной системой ПВО", — объяснил эксперт.

Однако предполагаемая атака на Крымский мост изменит характер специальной военной операции (СВО) на Украине, считает Дискин. Ответом на это последуют удары по всем мостам через Днепр, в результате чего будет снижено снабжение Донецкой и Харьковской группировки ВСУ.

Ранее в Киеве заявили, что обсудили план уничтожения Крымского моста с Лондоном.

"Мы с Беном Уоллесом (министр обороны Великобритании. — Прим. ред.) обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне", — заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Германович Артамонов
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