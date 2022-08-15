МО РФ: ВКС РФ уничтожили свыше 100 наёмников из Польши и ФРГ под Харьковом

Российская армия продолжает проводить спецоперацию по защите республик Донбасса.

В очередной сводке Министерства обороны РФ сообщается, что боевая авиация России в Золочёве под Харьковом нанесла высокоточные удары по позициям иностранных наёмников. Было уничтожено свыше ста человек и ранено свыше полусотни польских и немецких “солдат удачи”.

Также в результате удара ВКС РФ по боевым позициям 63-й мехбригады ВСУ в районах населенных пунктов Лозовое и Белогорка Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов составили свыше 160 националистов.