Российская армия продолжает проводить спецоперацию по защите республик Донбасса.
В очередной сводке Министерства обороны РФ сообщается, что боевая авиация России в Золочёве под Харьковом нанесла высокоточные удары по позициям иностранных наёмников. Было уничтожено свыше ста человек и ранено свыше полусотни польских и немецких “солдат удачи”.
Также в результате удара ВКС РФ по боевым позициям 63-й мехбригады ВСУ в районах населенных пунктов Лозовое и Белогорка Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов составили свыше 160 националистов.
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