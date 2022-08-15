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Кличко: российские корректировщики в Киеве ждут своего часа

Силовые структуры

В Киеве продолжают ожидать своего часа спящие ячейки сторонников России.

Кличко: российские корректировщики в Киеве ждут своего часа

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, после начала СВО "диверсионных групп РФ в Киеве хватало".

"Сейчас СБУ продолжает их обезвреживать. Еще немало так называемых консерв, которые должны были раскрыться в час Х, они, к сожалению, ещё есть в городе. Поэтому я всегда обращаюсь к киевлянам, чтобы они были внимательны и обращали внимание на подозрительных лиц, особенно вблизи объектов критической инфраструктуры — на тех, кто осуществляет там видеосъемку", — заявил мэр Киева.

Всех украинцев он призвал немедленно информировать правоохранителей об этих случаях.

Кличко подчеркнул, что ни один ракетный удар на Украине не происходит без "подсветки" коллаборантами или диверсионными группами. Корректировщики продолжают находиться не только в Киеве, но и в других украинских городах, отметил политик-боксёр.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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