Марочко: офицеры ВСУ дезертировали из Соледара, бросив солдат

В районе города Соледар с позиций дезертировал украинский офицерский состав.

Об этом сообщил официальный представитель НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Соледар отмечено убытие с позиций офицерского состава…" — сообщил у себя в Telegram-канале подполковник.

Он отметил, что обязанности командирами Вооружённых сил Украины были переложены "на сержантский и рядовой состав".

Ранее в Министерстве обороны РФ и в союзных силах уже не раз сообщалось о массовом дезертирстве националистов. О том, что офицеры ВСУ бросают своих солдат и бегут, сообщали и пленные боевики украинской армии.