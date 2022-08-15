В районе города Соледар с позиций дезертировал украинский офицерский состав.
Об этом сообщил официальный представитель НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Соледар отмечено убытие с позиций офицерского состава…" — сообщил у себя в Telegram-канале подполковник.
Он отметил, что обязанности командирами Вооружённых сил Украины были переложены "на сержантский и рядовой состав".
Ранее в Министерстве обороны РФ и в союзных силах уже не раз сообщалось о массовом дезертирстве националистов. О том, что офицеры ВСУ бросают своих солдат и бегут, сообщали и пленные боевики украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон нашёл способ как свести на нет все успехи российской армии в спецоперации — устроить второй Чернобыль.